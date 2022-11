Mourinho carica la Roma: "Possiamo farcela! Zaniolo, fatta giustizia"

ROMA - La Roma di Josè Mourinho si prepara alla decisiva sfida in Europa League contro il Ludogorets, giovedì all'Olimpico (ore 21) c'è in palio il passaggio del turno e i giallorossi hanno un solo risultato: vincere. L'allenatore portoghese ha parlato alla vigilia del match: "Se non vinciamo andiamo in Conference League, però non lo vogliamo. Vogliamo andare ai playoff e se pensiamo così è una partita dove abbiamo solo un risultato e giochiamo solo per vincere. Partita difficile, perchè esiste questa pressione, ma difficile anche per l’avversario che ha vinto contro di noi e l’ha fatto in una partita dove noi abbiamo giocato seriamente. Ho cambiato il portiere e abbiamo giocato con le prime scelte, non è che abbiamo giocato con la primavera. Però penso che lo stadio è tutto esaurito di nuovo, si può creare un ambiente da partita decisiva come l’anno scorso con Bodo, Vitesse. Con questo tipo di atmosfera e con la motivazione dei ragazzi, possiamo farcela".

Mourinho su Zaniolo "Penso che sia giustizia. La Uefa ha fatto giustizia (sul ricorso accolto dalla Uefa sulla squalifica di 3 partite). È un giocatore che può aiutare a vincere. Non ti so dire se giocherà o no, perchè l’ematoma era grosso e il dolore ieri era importante, vediamo oggi come si sente. Mi piacerebbe averlo a disposizione".