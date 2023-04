Roma, cori razzisti a Stankovic: multa attenuata grazie a Mourinho 

Ammenda di 8mila euro alla Roma " per avere la totalità dei suoi sostenitori assiepati in Curva Sud all'8°del secondo tempo intonato un coro nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria : sanzione attenuata perché il coro dopo l'intervento fattivo del proprio allenatore non si è ripetuto". Così il giudice sportivo di Serie A, Gerardo Mastrandrea, nel motivare la sanzione inflitta al club giallorosso dopo i cori razzisti rivolti domenica al tecnico della Sampdoria Dejan Stankovic , poi terminati dopo l'invito a smetterla rivolto da Mourinho ai suoi tifosi.

Le altre sanzioni

Sempre per cori beceri, sanzionato l'Hellas Verona con una ammenda di 5 mila euro, mentre per la Cremonese sanzione di 4 mila euro per lancio di oggetti in campo, e 3 mila euro al Napoli per lancio di fumogeni durante Napoli-Milan.