Roma, infortunio El Shaarawy e dubbio Dybala per l'Inter

La Roma , dopo il pareggio esterno contro il Monza , ha fatto ritorno nella Capitale per preparare la prossima partita contro l'Inter . All'Olimpico sarà un vero e proprio scontro diretto per la corsa Champions con i giallorossi in piena emergenza visti i tanti infortunati. Alla lunga lista si è aggiunto, dopo essersi fermato nella serata dell'U Power Stadium, Stephan El Shaarawy . L'esterno si è sottoposto ad accertamenti, mentre saranno da valutare anche Belotti e Dybala .

Roma, condizioni El Shaarawy, Belotti e Dybala

José Mourinho, deferito dopo le parole su Chiffi, si trova in piena emergenza in vista della partita contro l'Inter. Sicuramente la sua squadra non è nelle condizioni ottimali per preparare al meglio la delicata sfida contro i nerazzurri. Pochi giorni, in campo sabato, e tanti giocatori out: Smalling, Karsdorp, Llorente, Wjinaldum, Kumbulla, Celik (squalificato) e ora si è aggiunto anche El Shaarawy. L'esterno giallorosso si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione al flessore della coscia destra. Oltre a lui restano da valutare le condizioni di Belotti e Dybala.