Mourinho, la conferenza Roma-Bayer e la risposta sul Psg

ROMA - "Bayer Leverkusen avversario da Champions? Anche il Salisburgo era arrivato dalla Champions. L’Europa League è così e diventa una competizione di altissimo livello dato che a metà competizione arrivano quelle dalla Champions con uno status ed un potenziale diverso. Però abbiamo fatto già 12 partite ed ora abbiamo questo ostacolo. Nonostante i problemi non andiamo a regalare la partita al Bayer ma mettiamo tutto quello che abbiamo tra qualità e voglia. Dobbiamo cercare di fare un risultato che ci permetta di essere in partita e provare ad arrivare in finale". Alla vigilia della semifinale d'andata di Europa League, in programma all'Olimpico, il tecnico della Roma José Mourinho ha presentato la sfida - contro il Bayer Leverkusen - in conferenza stampa , partendo da una precisazione: "Prima di rispondere volevo dire una cosa. La cosa della Primavera e del mio intervento negli spogliatoi è una bugia ed una mancanza di rispetto per il mister Guidi. Io sono stato solo lì ad ascoltare il suo vice e non ho detto una parola. Hanno fatto tutto loro. Mi dispiace dal punto di vista etico. Questo non c’entra con domani ma è per rispetto degli allenatori della Primavera".

Roma-Bayer, Mourinho su Dybala e Smalling

"Dybala titolare? Aspettiamo domani. La mia sensazione è che non lo sarà. Non voglio passare per bugiardo ma non ti dico no ma penso di no. Bisogna rispettare sempre le parole di Voeller che è stato un grande nel calcio. Penso che non è lontano dalla verità quello che ha detto. Un campionato a 18 o a 20 cambia qualcosa. In Germania hanno pensato che una squadra tedesca è in una semifinale di una competizione europea e non ha giocato. La squadra senza problemi è una squadra che ha la qualità sufficiente per fare tutto quello che faceva. Stare tra le prime 4 in campionato e qualificarsi in Europa League. Ogni volta che mi chiedevate quali erano gli obiettivi io dicevo sempre lo stesso: dipende. Quando abbiamo problemi non abbiamo la rosa, quando non abbiamo problemi abbiamo qualità nella rosa. Se Smalling è infortunato gioca Antonio, se Dybala è infortunato gioca Tonino, per questo non siamo pronti. Smalling recupera per il ritorno? È perfetto per andare domani in panchina, per il ritorno vediamo. Non mi aspetto lui nelle prossime 2-3 partite. Magari succede l’inpensabile, se andiamo a Budapest sarà con noi", prosegue Mourinho.