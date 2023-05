"Penalizzazione Juve ridicola": Mourinho, parole che gli fanno onore

Le parole di Mourinho

José dixit: "Per me tutto questo è uno scherzo. La penalizzazione della Juve è ridicola. Mi dispiace per Max e per i suoi giocatori, professionisti che hanno conquistato quei punti sul campo, che lavorano come me e che pagano magari perché dirigenti e società hanno sbagliato. E poi, venire a conoscenza di questa cosa a due giornate dalla fine è stato strano per tutti, anche per la Juventus. Se mi avessero detto questo prima di Monza o Bologna, avremmo avuto un approccio diverso al campionato. Noi siamo stati costretti a puntare tutto sull’Europa League. Campionato falsato? Secondo me sì". Come milioni di appassionati, juventini e non, Mourinho punta il dito contro la tempistica della giustizia sportiva, un sistema tutto da rifare, un sistema che, anziché celebrare i processi a stagione finita, ha menato le danze di un surreale balletto fra Corte D'appello federale, Collegio di Garanzia del Coni, di nuovo Corte d'appello federale, -15 appioppato, cancellato, trasformato in -10, sballottando la Juve su e giù per la classifica, incurante del secondo posto conquistato sul campo da chi, allenatore e giocatori, non è finito alla sbarra di cinque processi sportivi.