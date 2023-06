Mourinho-Chiffi, udienza rinviata: il comunicato della FIGC

José Mourinho dovrà aspettare ancora per capire cosa ne sarà del suo deferimento dopo le parole contro l'arbitro Chiffi del 19 maggio. "Il peggior arbitro trovato in carriera. E ne ho visti tanti di scarsi... Per me è dura giocare con questo arbitro, non è empatico, non crea rapporti con nessuno.." aveva detto il tecnico portoghese in conferenza dopo il match contro il Monza all'U Power Stadium. Parole che hanno fatto scattare il deferimento per l'allenatore e la conseguente richiesta di patteggiamento presentata dal club. Il TFN ha deciso di rinviare l'udienza.