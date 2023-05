Mourinho shock su Chiffi e arbitri: indagine Figc e rischia squalifica

Le dichiarazioni su Chiffi nel postpartita di Monza-Roma potrebbero costare una squalifica a José Mourinho . Lo Special One, dopo l'1-1 del Brianteo (Caldirola ha risposto al momentaneo vantaggio ospite firmato El Shaarawy, poi infortunatosi), ha usato parole forti nei confronti del direttore di gara di Padova: "Il risultato è adatto alla partita, con il peggior arbitro trovato in carriera. E ne ho visti tanti di scarsi... Per me è dura giocare con questo arbitro, non è empatico, non crea rapporti con nessuno, espelle un giocatore che scivola perché è stanco morto (Celik ndr)", commenta il tecnico portoghese.

Un duro attacco contenente giudizi lesivi della reputazione e del prestigio del fischietto classe '84. Nelle prossime ore, acquisiti tutti i video ed audio delle dichiarazioni, verranno eseguite le formali contestazioni a Mourinho ed alla società giallorossa a titolo di responsabilità oggettiva che potrebbero portare al deferimento dinanzi al Tribunale Federale Nazionale. Qualora arrivasse la squalifica, lo Special One salterebbe il big match di sabato alle 18 all'Olimpico contro la sua ex squadra, l'Inter. Non sarebbe la prima squalifica stagionale per l'allenatore lusitano, espulso già in diverse circostanze. La vicenda con Serra nella trasferta di Cremona, poi, aggraverebbe la sua posizione visto che è recidivo. Il procuratore federale Giuseppe Chinè ha aperto un’indagine ma spetta ora al tribunale federale prendere una decisione.

Mourinho contro Chiffi: "La Roma non ha forza di dire 'Non vogliamo questo arbitro'"

"La Roma, come società, non ha la forza di dire 'Questo arbitro non lo vogliamo' - continua Mourinho -. Io ho smesso di parlare per non prendere un'altra espulsione. Ci sono squadre che dicono 'Non voglio questo arbitro', la Roma non lo ha nel Dna, ma deve migliorare. Ho avuto una voglia assurda di prendere il rosso, ma sabato voglio esserci. Io non sono stupido, sono andato alla partita con un microfono ed ho registrato tutto. Dal momento in cui sono entrato e nel momento in cui sono rientrato nello spogliatoio. Mi sono protetto. A livello tecnico un arbitro bravo fischia poco. Si diceva che con Orsato non vinciamo mai, ma lo vorrei avere tutte le partite perché è in controllo totale della partita anche quando sbaglia. Non ha bisogno di fare l’arrabbiato, è tranquillo. Chiffi di arbitro ha poco, ha talento nell’arrabbiarsi e basta. Ma è contro la natura di un arbitro, deve essere esattamente l’opposto". Un vero e proprio attacco, insomma, che potrebbe avere delle ripercussioni sulla Roma e il suo allenatore.

Palladino, schiaffo a Mourinho: Chiffi perfetto, proteste Roma scandalose