Roma, per Dybala torna la 10? Il like scatena i tifosi, “Dopo Totti lui”

La Roma ha annuciato sui social la partenership con l'Adidas. Lo ha fatto in grande stile, scaldando anche il cuore dei tifosi con un post in particolare. Il club ha pubblicato la nuova maglia numero dieci, che non viene indossata da un calciatore della Roma dal ritiro di Francesco Totti nel 2017. Il like di Dybala su Instagram ha scatenato i tifosi e ora le domande sono tante: un nuovo indizio per blindare il fuoriclasse?