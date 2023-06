C'è chi dice no: da Del Piero a Totti, i trasferimenti saltati per amore

Nel calcio moderno sembra non esistano (o quasi) più bandiere, con i lauti ingaggi proposti a farla da padrona. Esempi lampanti i tanti trasferimenti verso l'Arabia Saudita, ultimo in ordine di tempo quello di Kalidou Koulibaluy. Non è sempre stato così, e anche oggi c'è chi rifiuta cambi di maglia per approdare in altre squadre, per i più disparati motivi. La rivista online Four Four Two ha stilato una lista di 8 calciatori che hanno detto di no a importanti trasferimenti.