Dybala e l'infortunio in Verona-Roma: l'esito degli esami

L'argentino si è sottoposto ad esami medici per il problema all'adduttore riscontrato contro il Verona che non hanno evidenziato lesioni. Dybala, che non ha svolto l'allenamento odierno con i compagni, dovrà essere monitorato nei prossimi giorni, ma la sua presenza contro il Milan è in forte dubbio con la Joya che potrebbe giocare uno spezzone anche per non rischiare in vista degli impegni con la sua nazionale.

Dybala, rientro sfortunato: nuovo problema muscolare, fuori in Verona-Roma