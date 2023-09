Mourinho: "Roma-Siviglia? Se parlo prendo dieci giornate di squalifica"

"Se dico quello che penso... dieci giornate di squalifica", ha detto lo Special One in un video Tik Tok di Sky dove gli veniva mostrata l'immagine della finale persa.

Pinto: "C'è un calcio giocato e un calcio del VAR, non si capisce nulla"

Mourinho: "Non ho mai pianto in campo"

Poi quando gli chiedono di scegliere tra un'immagine della semifinale di Conference contro il Leicester e la finale con il Feyenoord, lui sceglie quest'ultima. "Non ho mai pianto in campo dopo una gara persa, qualche volta piango dopo una vittoria. E queste due sono storiche per la Roma", ha concluso il tecnico.

