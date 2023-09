Pinto: "C'è un calcio giocato e un calcio del VAR, non si capisce nulla"

" Non voglio fare guerre né polemiche sugli arbitri , siamo alla terza di campionato. Dobbiamo sentire quello che dicono ma anche loro devono sentirci. Io non capisco più nulla . Non riesco a capire la differenza tra Zaniolo a Napoli e Rui Patricio contro il Milan. Non è una critica. Quello che sento è che c'è il calcio giocato e un calcio del Var".

Così Tiago Pinto, general manager della Roma in conferenza stampa: "Su alcune cose mi sento in difficoltà a dare un'opinione, quando non capisci l'uniformità, non solo in Italia. Sappiamo che a caldo dopo le partite sentiamo ingiustizie e abbiamo atteggiamenti che alle persone non piacciono. Ma faccio fatica a capire la strada che il calcio sta seguendo. Il potere decisionale mi sembra minore oggi. Più che le polemiche e le interviste, io credo che le persone responsabili dovrebbero stare a sentire giocatori e allenatori", ha aggiunto.

Su Mourinho

"Mourinho uomo del presente o anche del futuro? I rinnovi sono temi importanti, trattati internamente e non li trattiamo pubblicamente. In questo momento siamo consapevoli del momento che stiamo vivendo. Siamo carichi e motivati per riprendere dopo la sosta per le nazionali il nostro obiettivo e le nostre forze per portare a casa i risultati. Siamo concentrati sulla Roma e su cosa poter fare meglio. I temi li affrontiamo internamente nei tempi e con le persone giuste. Io e Mourinho ci diciamo le cose in faccia, siamo motivati e carichi per portare avanti i progetti della Roma. Non voglio il minimo scontro con nessuno", aggiunge Tiago Pinto.

