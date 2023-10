Dybala infortunato, l'esito degli esami al ginocchio: i tempi di recupero

Sospiro di sollievo per la Roma in merito alle condizioni fisiche di Paulo Dybala . L'argentino ex Juventus è uscito in lacrime per infortunio nel corso del primo tempo del match di campionato a Cagliari , facendo preoccupare i tifosi romanisti. E anche José Mourinho, che non era ottimista a fine partita . Nessuna lesione né intervento chirurgico per Dybala ma solo un lieve stiramento al collaterale del ginocchio sinistro. Il giocatore salterà le gare con l'Argentina e inizierà subito la riabilitazione per rientrare dopo la sosta.

Infortunio Dybala, i tempi di recupero

Dopo il grande spavento, i tifosi giallorossi possono stare più sereni. La Joya non resterà fuori a lungo. L’esito degli esami è stato tutto sommato positivo: menischi e legamento crociato sono ok. Il lieve stiramento al legamento collaterale può essere smaltito abbastanza in fretta. Ecco perché l'obiettivo di Dybala è quello di tornare disponibile subito dopo la sosta per le nazionali per la partita di Serie A all'Olimpico contro il Monza in programma domenica 22 ottobre. L’argentino, con lo staff medico della Roma, potrebbe anche decidere di recuperare con più calma, per evitare rischi, e tornare completamente a disposizione per l'impegno di Europa League con lo Slavia Praga il 26 ottobre o, tre giorni dopo, per la sfida di campionato a San Siro contro l’Inter.