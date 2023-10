Totti e il Real Madrid: "Da ragazzino mi emozionavo a vederlo giocare"

"Il Real Madrid mi è sempre piaciuto, fin da quando ero piccolo. Quando ero ragazzino a Roma guardavo tutte le loro partite. Il Real Madrid in quel periodo era il club che mi ispirava, con tutti i suoi grandi giocatori.Il fatto di essere il club più vincente del mondo, i tifosi, il Santiago Bernabéu, la somma di tutto mi affascinava. Ho incontrato un paio di volte Florentino Perez e mi ha detto che l'unico neo della sua carriera è non avermi potuto avere al Real Madrid, che è stato il suo unico punto debole". Così Francesco Totti, che ha concesso un'intervista a MARCA poco prima del gala del Pachuca Football Hall of Fame.