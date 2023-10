La Roma di Mourinho verso il Monza: le ultime da Smalling a Dybala

Mourinho può fare un piccolo sorriso. Non a 32 denti, ma una smorfia in vista del match contro il Monza . Il motivo? L'allenamento in gruppo di Smalling , che non scende in campo dalla terza giornata contro il Milan a causa di un problema muscolare e nello specifico di un fastidio tendineo che gli avrebbe impedito di lavorare al meglio nel corso del ritiro estivo. L'inglese sembra aver dato risposte rassicuranti e potrebbe essere convocato per prossima partita di Serie A.

Roma, analisi infermeria

Gl infortunati sono molti ed è un problema che Mourinho ha fatto spesso presente, soprattutto quando ci sono più partite ravvicinate da giocare. Ora la sosta per le Nazionali è terminata e si riprenderà subito con un tour de force pieno di match anche europei. Come sta la Roma? Dopo il pessimo inizio di stagione, i giallorossi si sono rialzati e ora sono reduci da tre vittorie consecutive, considerando anche l'Europa League. I gol di Lukaku hanno fatto comodo. Da una punta all'altra, l'allenatore portoghese non potrà contare su Dybala per lo stiramento al legamento collaterale del ginocchio, subito contro il Cagliari. La Joya punta a rientrare per la sfida contro l'Inter del 29 ottobre. Oltre all'argentino, nella lista degli indisponibili sono presenti anche Pellegrini e Renato Sanches, insieme ai lungodegenti Abraham e Kumbulla, che ne avranno ancora per molto. Da monitorare invece le condizioni di Llorente, che da poco ha iniziato ad allenarsi con il resto della squadra. Qualora non dovesse farcela, pronto agli straordinari Cristante nel ruolo di difensore centrale.