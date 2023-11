Lukaku, ci risiamo: cambia maglia ma non il vizio, stavolta tocca a Dybala

Un rigore sbagliato e il gol decisivo che regala i tre punti alla Roma in extremis contro il Lecce: ancora una volta Romelu Lukaku è stato protagonista in campo, croce e delizia per Mourinho. Ma in mezzo a questi episodi ce ne è stato un altro che non è passato inosservato dato che non è la prima volta: siamo al 31° minuto e la Roma sfiora il vantaggio con la Joya che con una magia salta Kaba e poi con il mancino al volo sfiora il palo della porta di Falcone. La palla diretta in rete però viene deviata da...Lukaku, che piazzato sulla traiettoria del tiro dell'argentino, tocca la palla e la mette sul fondo. La "parata" di Lukaku non sfugge al web che non perde occasione per punzecchiare il belga: "L'ha fatto di nuovo".