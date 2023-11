Mourinho chiama, Dybala non risponde: “Ho trovato cinque chiamate perse”

Dybala: "Mourinho era felice per noi"

Paul Dybala ha raccontato l'aneddoto nell'intervista al quotidiano argentino: "Finita la partita non avevo il cellulare con me. Arrivo nello spogliatoio, alzo il telefono per parlare con la mia famiglia e mi trovo cinque chiamate perse da Mourinho. Quando l'ho chiamato era felice. Ama gli argentini e ha sempre parlato bene anche dei giocatori che ha allenato: Lo Celso, Foyth, Lamela ma anche di Di Maria e Paredes". Proprio su Paredes poi la Joya ha rivelato un altro retroscena riguardante il suo arrivo a Roma in estate dopo la parentesi alla Juventus: "Mi aveva detto che sarebbe tornato a Parigi e doveva capire com'era la situazione con l'arrivo di Luis Enrique. Ne ho parlato con Mourinho e mi ha detto che l'idea gli è piaciuta. Poi un giorno è venuto da me e mi ha chiesto 'Allora Leandro viene da noi?' e gli ho risposto di sì con certezza. Da quel momento ho chiamato Lea (Paredes n.d.r.) e gli ho detto che doveva venire a Roma. Per fortuna è successo. Volevo venisse qui perché ci troviamo bene e il calcio è vissuto come in Argentina. Stiamo bene e siamo felici con le nostre famiglie qui, ci sentiamo a nostro agio".