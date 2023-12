"Ho avuto Mourinho come professore di educazione fisica: i metodi erano quelli"

L'ex allievo di Mourinho: "Alcuni compagni lo ritenevano troppo scortese"

Mourinho impressionò il suo allievo in un modo speciale: “Già allora José Mourinho era lo stesso di adesso. C'è una cosa che amo di lui: Mourinho non è mai cambiato. Lui dice sempre le cose in faccia. Qualunque cosa pensi di te, te lo dirà. Lo amo. Non ho mai smesso di amarlo, nemmeno a scuola. Non ero l'unico. C'erano molte persone come me che lo amavano ma molte persone lo odiavano. Proprio come oggi. Anche a quel tempo, molti miei compagni di scuola dicevano che era troppo scortese per loro".