Mourinho: "La Juventus è Allegri. Bonucci? Ecco cosa penso. Su Dybala..."

ROMA - La Roma vuole cavalcare l'entusiasmo del successo contro il Napoli sabato a Torino in un altro big match, questa volta in trasferta a casa della Juventus. José Mourinho ha parlato nella conferenza stampa della vigilia partendo dalla situazione degli infortunati, soprattutto sul grande ex Paulo Dybala: “Non ti dico se Paulo gioca titolare o no. La conferenza stampa prima dell’allenamento è anche una protezione. Però la sensazione è che sarà disponibile. Per il resto non ho ancora deciso e devo parlare anche con lui. Mancini ha la stessa situazione della settimana scorsa, lui conosce già la sensazione di giocare senza allenarsi. Domani giocherà, lui sà che è molto importante per noi”.