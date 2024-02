Lukaku e l’Inter, nuove frecciate: il particolare non è sfuggito…

" Se dicessi come sono andate veramente le cose rimarreste scioccati " aveva detto Lukaku in un'intervista dello scorso ottobre, parlando del suo addio all'Inter. L'attaccante ha ancora il dente avvelenato, anche se nel match d'andata contro i nerazzurri non è riuscito a trasformare la rabbia in una buona prestazione. Adesso avrà l'opportunità di rifarsi all'Olimpico. Che la Juve abbia trovato un alleato a sorpresa? Questo lo dirà il campo, intanto la punta ha scaldato il match con una story su Instagram, con un riferimento ben preciso .

Lukaku contro l'Inter: "Essere trascurati è la normalità"

"Il rispetto non si aspetta ma si dà, perché è reale. Essere trascurati è la normalità, aspettatelo, l'affare" - ha scritto Lukaku sui social, prendendo in prestito le parole taglienti del brano "How's It Goin' Down" del rapper DMX. Versi che parlano di un tradimento. Il particolare? Il belga ha utilizzato la stessa citazione anche a luglio, quando il tema principale era il suo rapporto con l'Inter in fase di rottura. L'ex nerazzurro per ora si è espresso solo in modo criptico, mai chiaro e diretto. Il 10 febbraio avrà l'opportunità di prendersi la rivincita in campo, dopo i tantissimi fischi di San Siro e la sconfitta del 29 ottobre. E in una data non banale, proprio qualche giorno prima rispetto a San Valentino. Ora l'amore è per altri colori, quelli giallorossi. E deve dimostrarlo.