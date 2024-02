Inter, Inzaghi perde Frattesi per la Roma: problema muscolare

Archiviata la vittoria sulla Juventus , per l' Inter si avvicina un altro big match. I nerazzurri sabato saranno impegnati all' Olimpico contro la Roma di Lukaku e Dybala , reduce dal rotondo 4-0 casalingo sul Cagliari . Eppure la squadra di Simone Inzaghi potrebbe dover fare a meno di una pedina importante: si tratta di Davide Frattesi . Il centrocampista, in panchina nel Derby d'Italia, non ha giocato nemmeno 1' nell'ultimo match proprio per le sue condizioni fisiche.

Inter, Frattesi verso il forfait con la Roma

"Nella rifinitura ha avuto un indolenzimento, poi ha fatto la rifinitura: abbiamo parlato con i medici e non era il caso di rischiarlo": così si era espresso il tecnico dell'Inter dopo il successo sulla Juventus, spiegando perché il classe 1999 non fosse scese in campo a gara in corso. Eppure la situazione non sembra, in questo momento, far pensare ad un Frattesi disponibile per il prossimo impegno di campionato.

Questo l'aggiornamento sulle sue condizioni, diramato dall'Inter con un comunicato: "Davide Frattesi si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Per il centrocampista nerazzurro risentimento miotendineo al retto femorale della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni". Dunque appare altamente improbabile un recupero fulimeno per il match di questo sabato contro la Roma di Daniele De Rossi, che nel post gara contro il Cagliari non ha lesinato complimenti all'Inter e a Inzaghi.