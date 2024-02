La prima volta di Huijsen, ciclone Dybala: Roma-Cagliari senza storia

Daniele De Rossi ottiene la terza vittoria consecutiva sulla panchina della Roma dopo i successi contro Verona e Salernitana. I giallorossi, nel match valevole per la 23ª giornata di Serie A, si sono imposti all'Olimpico contro il Cagliari dell'ex Claudio Ranieri (acclamato dai tifosi di casa con cori e striscioni dedicati) con il risultato di 4-0. A decidere la sfida sono state la rete di Lorenzo Pellegrini (al terzo gol consecutivo), la doppietta di Paulo Dybala e il primo gol in Serie A per Dean Huijsen. Il gioellino in prestito dalla Juventus è subentrato nel secondo tempo mettendosi subito in mostra con un gran colpo di testa. Un'altra prova convincente soprattutto dal punto di vista offensivo per la squadra del tecnico subentrato a Mourinho. Successo importante anche per la classifica: con i 3 punti di oggi i giallorossi si sono infatti portati al quinto posto in classifica, a 1 dalla zona Champions League. I sardi restano invece al terzultimo posto in piena zona retrocessione.