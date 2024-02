Roma-Inter, De Rossi per l'impresa: in tanti tornano a disposizione

Verso Roma-Inter, quanti rientri per De Rossi

Notizie positive in casa giallorossa. Ieri a Trigoria era presente Spinazzola: l'esterno ha smaltito la lesione muscolare al quadricipite sinistro e sarà così a disposizione. Dopo un'assenza di 5 mesi, riecco Smalling: l'inglese rientrerà, per la prima volta in questo 2024, nella lista dei convocati. Il difensore ex Manchester United si era fatto male lo scorso 1 settembre contro il Milan. In panchina ci sarà anche Renato Sanches, che oggi ha svolto al meglio l'intera seduta di allenamento. Aouar e Bove sono in buone condizioni e saranno a disposizione di De Rossi. In più, tornerà in tempo per l'Inter anche Azmoun: l'attaccante ha terminato la Coppa d'Asia dopo l'eliminazione in semifinale dell'Iran (nonostante un gol in rovesciata proprio del giallorosso), e sarà dunque una freccia in più all'arco del tecnico. Se sono tante le novità in casa Roma, nessuna nuova notizia sul fronte Inter: oltre al lungodegente Cuadrado, sarà assente il solo Frattesi, con Inzaghi che dovrebbe confermare l'undici che ha sconfitto la Juventus (unico ballottaggio a destra tra Darmian e Dumfries, con il primo favorito).