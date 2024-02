Lukaku, ci risiamo: dalle respinte ai compagni all'assist per Acerbi...

ROMA - Inter-Roma o Roma-Inter è sempre Romelu Lukaku il protagonista. Dopo i fischietti riservati all'attaccante belga da tutto San Siro per il 'tradimento' estivo che lo ha visto cambiare maglia, passando da quella nerazzurra a quella giallorossa (con uno spiraglio aperto sulla Juventus che ha ferito i tifosi interisti), anche all'Olimpico Big Rom si è preso le luci dei riflettori.

Lukaku serve l'assist per Acerbi

Dopo l'autorete nella finale di Europa League al primo anno di Conte con la deviazione decisiva sulla rete del Siviglia e dopo aver chiuso il capitolo con l'Inter nella finale di Champions League contro il City, diventando bersaglio di tanti tifosi per la respinta sul colpo di testa di Dimarco e l'occasione fallita da pochi passi davanti ad Ederson, Lukaku è diventato uomo assist involontario nella sfida contro la formazione di De Rossi. Il vantaggio di Acerbi al minuto 17 è arrivato proprio da una deviazione difensiva di Big Rom che è diventata un assist per il difensore ex Lazio che sul secondo palo è riuscito ad infilare Rui Patricio. Inter-Roma o Roma-Inter è sempre Romelu Lukaku il protagonista.