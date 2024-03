De Rossi, la Roma e il vecchio modulo: "La squadra è in rigetto"

Daniele De Rossi è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il pari della Roma contro la Fiorentina arrivato in extremis grazie alla rete di Llorente. Il tecnico giallorosso ha dichiarato: "Non penso che sia colpa del giallo a Mancini. Il nostro atteggiamento, loro vincevano troppe seconde palle. Forse qualche mia scelta non ha aiutato al 100%. Abbiamo fatto un primo tempo moscio sotto tutti i punti di vista. Secondo tempo molto meglio, abbiamo preso il pallino in mano ma calciato troppo poco in porta”. Poi sul modulo utilizzato nel primo tempo ha aggiunto: “Quando le cose non vanno bene uno deve farsi un'analisi. Dopo le coppe abbiamo sempre fatto tre brutti primi tempi e ogni volta li mettevo a tre per dargli più sicurezza. Forse non ne hanno bisogno. Quando li vedo stanchi, ritorno ad un sistema che li ha fatti sentire sicuri per tanto tempo. Erano quasi insuperabili a 5, almeno così mi ricordo ma forse sono in rigetto di quel modulo”.