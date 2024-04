Mourinho, rivelazioni su Pogba e la Roma: "Cosa ho odiato e perché"

"Dopo il Mondiale Pogba non è tornato più come prima"

Per quanto riguarda il destino di Pogba, squalificato il mese scorso per quattro anni per doping, l'allenatore si è espresso senza mezze misure: "Non sto godendo della sua situazione. L'unica cosa che dico è che succede a quasi tutti in alcuni momenti della carriera: si perde un po' il senso di chi si è e di cosa si deve essere. La stagione dopo che la Francia ha vinto la Coppa del Mondo nel 2018, credo che Paul sia tornato diverso. Il Mondiale lo ha portato in una dimensione in cui il calcio non era la cosa più importante per lui". Lo Special One ha parlato anche dei momenti e degli screzi che hanno vissuto insieme al Manchester United: "Quando sei sostenuto dal potere, dalla gerarchia, il messaggio che passa è molto positivo nel gruppo. Quando non si è sostenuti... perché il giocatore è più importante o ciò che il giocatore rappresenta è più importante, allora ci si trova in una situazione fragile. Anche se sei un allenatore con tanta esperienza, come nel mio caso".