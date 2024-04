L'ex numero 10 del Barcellona shock: "Dopo Xavi è Mourinho la scelta perfetta"

José Mourinho di nuovo al Barcellona , dopo i suoi trascorsi da vice-allenatore, prima di Bobby Robson e poi di Louis van Gaal, tra il 1996 e il 2000. Non è una clamorosa bomba di mercato, ma l'auspicio di un'ex storica leggenda dei blaugrana, ammirata anche in Italia con la maglia del Milan: Rivaldo . Il brasiliano, infatti, 130 gol in 235 presenze nei suoi cinque anni trascorsi in Catalogna, ha avanzato la candidatura dello Special One - esonerato dalla Roma lo scorso gennaio e 'rivale' del Barça ai tempi del Chelsea, dell'Inter e, soprattutto, del Real Madrid - per sostituire Xavi, che ha recentemente annunciato il proprio addio al club al termine della stagione.

Il pensiero di Rivaldo su Guardiola e Mourinho

"Non vedo come Guardiola possa legarsi al Barcellona in tempi brevi. Penso che l'unica possibilità realistica sarebbe quando vorrà tornare a casa e godersi di più la vita familiare, che è più facile per lui a Barcellona, e allo stesso tempo potrà allenare la squadra. Quindi oggi dipende molto di più da lui, ma penso che sarà molto difficile per la prossima stagione. Sta facendo bene in Inghilterra, e penso che questo ritorno dipenderà anche dalla situazione finanziaria del club e se riusciranno a portare giocatori adatti a Guardiola. Ci sono molti tifosi che non accettano giocatori o allenatori che hanno giocato o gestito una squadra rivale. Ma Jose Mourinho è già stato al Barcellona, con Sir Bobby Robson, ed è una grande persona. Certo, la sua intensità come allenatore e, a volte, il fatto di essere polemico con i suoi stessi tifosi potrebbero essere una preoccupazione fin dall'inizio, ma è un vincente. Considerando che è senza club, così come la situazione del Barcellona, secondo me, è più facile per lui entrare in squadra che non per Guardiola in questo momento, e penso che sarebbe un grande acquisto per il Barcellona, ?anche se alcuni tifosi non lo pensano. Senza dubbio farebbe un ottimo lavoro, conosce la squadra, il campionato spagnolo, la Champions League e ha tantissima esperienza", le parole di Rivaldo sull'ex tecnico di Inter e Roma, recentemente accostato anche alla formazione araba dell'Al Shabab.