Mourinho, confessione e sogno: Inter dimenticata. Poi torna sulla Juve

Mourinho, favorite Champions e sfide con la Juve

A José Mourinho è stato chiesto nel corso del podcast anche un pronostico su Premier e Champions: "In campionato dico City e Liverpool, con la squadra di Guardiola favorita. Mentre in Coppa il sogno sarebbe vedere vincere il Real Madrid di Ancelotti, ma penso che tra le favorite ci sia anche il City o anche Bayern Monaco e Psg". L'allenatore non ha menzionato l'Inter per la Champions ma è tornato a parlare dei nerazzurri per i derby: "Il primo derby tra Inter e Milan in cui ero in panchina, c'erano tifosi di entrambi i club nelle stesse macchine: è peggio il derby tra Inter e Juve". E in chiusura sul futuro ha detto: "Non lo so. Io non capisco la gente che si prende un anno sabbatico. Non mi diverto quando non lavoro. Voglio solo farlo ma devo avere pazienza per trovare la giusta opportunità".