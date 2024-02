Mourinho, la rivelazione dell'amico sul futuro: "Lì ho una missione da finire"

Quale sarà il futuro di José Mourinho dopo l'addio alla Roma? Una domanda alla quale in tanti stanno cercando di rispondere. Dall'Arabia Saudita all'Inghilterra diversi hanno alimentato le voci per quanto riguarda il prossimo club o campionato in cui potesse ripartire lo Special One. I sauditi lo avevano indicato come prossimo allenatore dell'Al Shabab, mentre gli inglesi hanno rivelato il retroscena di un possibile incontro con De Laurentiis del Napoli per la prossima stagione. Mail Sport, però, sembra essere di tutt'altro avviso perché ha parlato della voglia del portoghese di tornare in Premier League e in un club già allenato da Mou...