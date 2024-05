De Rossi: “Non si può perdere una partita così, sto male per Di Francesco"

De Rossi: "Sto male per Di Francesco"

"Si tiene troppo la palla e non puoi avere sette contropiedi e non tirare, a questo livello poi la paghi - ha dichiarato il tecnico ai microfoni Dazn - . Questa è una partita che doveva finire 2-1 facile per noi. Non è normale non tirare mai in porta con tutte quelle ripartenze. Per al prossima stagione si riparte rivedendo questa partita. Il gol finale anche con la difesa a quattro non puoi concedere, Non si prende un gol così. Questa sconfitta ci deve far riflettere, fa male. La partita l'abbiamo fatta ma non possiamo perderla così".

"Con il nuovo direttore sportivo abbiamo parlato, ci siamo confrontati sia sulla costruzione di rosa che su qualche nome, c'è sintonia, ci sarà tempo per parlare e vedere le opportunità e le disponibilità. Ma stasera è irrispettoso parlare di questo, la partita che ho visto non è una partita che puoi perdere se vuoi diventare una grande. La delusione di Di Francesco? Io avrei giocato la partita allo stesso modo sia contro di lui che contro Fabio Cannavaro. Non meritavamo di scendere come squadra e come gioco. Non privilegio una squadra o un'altra, non dobbiamo guardare in faccia nessuno è il nostro lavoro. Questo gol punisce un allenatore che stimo particolarmente e mi fa male ancora di più", ha concluso De Rossi.