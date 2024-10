Juric su Roma-Inter: "Non hanno punti deboli. Dybala e Dovbyk, buone notizie"

"L' Inter non ha punti deboli, è sempre molto difficile affrontarli. Tra loro si conoscono da anni e hanno un bel gioco, scambiano molto le posizioni". Così Ivan Juric , intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sulla preparazione alla sfida contro i nerazzurri in programma domenica 20 ottobre alle ore 20.45 sul campo dell'Olimpico. La Roma si presenta all'appuntamento con 10 punti in classifica e un bilancio di tre pareggi e due vittorie nelle ultime cinque gare. Gli uomini di Simone Inzaghi sono invece reduci dal successo interno contro il Torino, e puntano a tenere il passo del Napoli capolista che alle 12.30 affronterà a sua volta l'Empoli in trasferta.

Juric: "Ecco come mettere pressione all'Inter"

"La loro caratteristica principale è la conoscenza che hanno tra di loro, sanno esattamente come gestire le situazioni - ha dichiarato in conferenza stampa - . Noi cercheremo di fare la nostra partita e metterli in difficoltà. Contro di loro devi essere perfetto, specialmente se vuoi giocare come vogliamo fare noi, ci deve essere grandissima applicazione e concentrazione, se non sei al cento per cento può capitare una giornata come è successo all'Atalanta. Bisogna affrontarli come abbiamo fatto al Torino, tenendo i 95 minuti. Anche i cambi saranno importanti, bisogna avere la mentalità giusta. Poi noi possiamo anche fare bene nel possesso palla e mettere pressione su di loro".

Juric su Dybala e Dovbyk

Juric ha poi risposto sulle condizioni di Dybala e Dovbyk, tornati a disposizione dopo aver recuperato dai rispettivi infortuni. "Dovbyk è tornato con un piccolo fastidio ma ha recuperato e lo abbiamo visto molto bene. Dybala ha fatto un piano di recupero e gli ultimi allenamenti sono stati molto positivi. Dobbiamo monitorarli, ma ora stanno al cento per cento. Paredes invece non è ancora al meglio. È rientrato per ultimo dagli impegni con le nazionali. Le Fee? mi piace, deve ritrovare la condizione ma in futuro sarà molto utile per noi", ha concluso il tecnico giallorosso.