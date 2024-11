Allegri alla Roma? “Macché, lì ci va solo per i cavalli…”

Ivan Juric a Trigoria. Nel giro di pochi giorni il tecnico croato ha affrontato il suo passato e se la vittoria contro il Torino aveva acceso un barlume di speranza la dèbâcle contro gli scaligeri ha esasperato un clima già di grande tensione nella Capitale. I tifosi, che non hanno gradito per niente l'esonero di Daniele De Rossi, sono tornati all'attacco contro la proprietà, chiamata ora a scegliere il successore di Juric. I Friedkin sono tornato in Europa dall'America e fanno la spola tra Londra e Parigi, sondando diversi profili per un nuovo cambio in corsa. Protagonista di un avvio di stagione da incubo, con appena 13 punti conquistati in 11 partite , la Roma è pronta a un nuovo cambio in panchina. La sconfitta al Bentegodi contro l'Hellas Verona , infatti, ha scritto definitivamente la parola fine sull'esperienza dia Trigoria. Nel giro di pochi giorni il tecnico croato ha affrontato il suo passato e se la vittoria contro il Torino aveva acceso un barlume di speranza la dèbâcle contro gli scaligeri ha esasperato un clima già di grande tensione nella Capitale. I tifosi, che non hanno gradito per niente l'esonero di Daniele De Rossi, sono tornati all'attacco contro la proprietà, chiamata ora a scegliere il successore di Juric. Isono tornato in Europa dall'America e fanno la spola tra Londra e Parigi, sondando diversi profili per un nuovo cambio in corsa.

Roma, Allegri tra i nomi in lizza per il dopo Juric

Tanti i nomi accostati alla panchina dei capitolini: da Paulo Sousa a Roberto Mancini, passando per la suggestione Massimiliano Allegri, fino al ritorno di Claudio Ranieri. Tutti, però, accomunati da ostacoli non di poco conto: Allegri e Mancini non accetterebbe il ruolo di traghettatore e richiederebbero un esborso economico importante che la Roma difficilmente potrà permettersi visto che ha a libro paga anche Daniele De Rossi e prossimamente anche Ivan Juric, mentre la clausola da versare allo Shabab Al-Ahli per Sousa sarebbe non di poco conto. A questo punto, rimangono vive le piste straniere che portano a Frank Lampard e Graham Potter. A meno di clamorosi colpi di scena, Juric rimarrà fino alla soste per le nazionali, dopodiché ci sarà il tempo per ufficializzare il nuovo tecnico, il terzo dopo soli 4 mesi dall'inizio del campionato.

Galeone su Allegri alla Roma

A proposito delle voci che accosterebbero Massimiliano Allegri alla Roma, Giovanni Galeone, amico fraterno dell'ex tecnico della Juve, ha commentato: "A Roma ci va solo per i cavalli, non è neanche una squadra per lui. La scorsa settimana l’ho anche sentito meno voglioso di ricominciare". L'allenatore livornese, esonerato dai bianconeri lo scorso maggio, è tra i grandi nomi ancora liberi in panchina.