Ancelotti alla Roma, sogno Ranieri: il gioco a incastri può concretizzarsi

MILANO - Il sasso l’ha buttato l’altra sera Claudio Ranieri dopo aver sculacciato la Samp in Coppa Italia: "Se non ci riprendiamo, non si può andare a rompere le scatole a un top manager. Roma ha bisogno di un allenatore che sappia vivere le attese di una piazza importante, che non è per tutti". Parole da dirigente in pectore, pronunciate - forse non a caso - nel giorno in cui Carlo Ancelotti, battendo per 3-0 i messicani del Pachuca nella finale di Intercontinentale, è entrato nella storia del Real Madrid diventando, con 15 titoli conquistati, l’allenatore più vincente della storia della Casa Blanca. Questo non è garanzia di lunga vita con Florentino Perez che qualche settimana fa aveva messo sulla graticola Carletto nonostante il contratto in scadenza nel 2026, un contratto rinnovato nel 2023 quando l’italiano era pesantemente corteggiato dalla Seleção, altro attore importante di questo intreccio tra Roma, Madrid, Rio de Janeiro e Leverkusen.