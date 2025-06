Massara, non sarà Juventus: tutto fatto per il ritorno alla Roma

ROMA - Non solo il cambio tecnico in panchina con l'arrivo di Gian Piero Gasperini, a Roma sarà ricostruzione totale anche dal punto di vista manageriale. Così nel giorno della presentazione dell'ex Atalanta , in compagnia di Claudio Ranieri , a Trigoria salutano il ds Florent Ghisolfi e il consulente legale della proprietà, Lorenzo Vitali , già sostituito da Jason Morrow , il braccio destro di Dan Friedkin . Ranieri non è voluto scendere nei particolari davanti ai microfoni, come durante tutta la seconda parte di stagione per la scelta dell'allenatore e ribadendo che la scelta del ds non spetta a lui, ma è chiaro che l'unico nome sulla lista della proprietà è quello di una vecchia conoscenza dell'ambiente giallorosso: Frederic Massara.

Il ritorno di Massara

Frederic Massara, dunque, è sempre più vicino al ritorno nella Capitale dove aveva già lavorato fino al 2019 come collaboratore di Walter Sabatini. Ora per lui la chance di prendere in mano la direzione sportiva con lo slot libero lasciato libero dall'addio a Ghisolfi. Positivi i contatti nelle ultime ore con la dirigenza giallorossa che vuole rapidamente ricoprire il ruolo di direttore sportivo. Massara è reduce dall'esperienza nel Rennes in Ligue 1 e in carriera, soprattutto in Italia, è stato protagonista anche nel Milan con cui, da dirigente, ha vinto lo scudetto della stagione 2021-22. Niente Juve per Massara che nelle prossime definirà l'accordo e salvo colpi di scena entro domani arriverà la firma sul contratto che lo riporterà a Trigoria come direttore sportivo.