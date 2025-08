Gasperini sorprende e 'toglie' la fascia di capitano della Roma a Pellegrini

Lorenzo Pellegrini non fa più parte del progetto Roma. Capitano dei giallorossi dal 2021, il centrocampista classe '96 ha sofferto un forte rallentamento nelle prestazioni a causa del grave infortunio della scorsa stagione, che ha compromesso anche il dialogo con la società per il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2026 con uno stipendio percepito di 4 milioni netti: il secondo più alto dopo i 6 milioni corrisposti all'ex Juve Paulo Dybala . Il giocatore non è l'unico a non essere stato convocato per il ritiro in Inghilterra - dove la Roma affronterà in amichevole Aston Villa ed Everton (altro club di proprietà del Gruppo Friedkin) - dopo avere già saltato il raduno per sottoporsi a un intervento di rinoplastica. Questo il commento di Gian Piero Gasperini : "È un giocatore infortunato, a tutti piaceva quel giocatore che entrava, tirava e faceva goal. Ma il discorso è lo stesso per tutti. Devono avere la mentalità di fare la miglior stagione. Soulé è un giocatore offensivo, deve fare goal e assist - ha dichiarato in seguito allo sfogo per l'errore tecnico nel match contro il Lens dell'altro ex bianconero , che non ha però poi perso tempo a farsi perdonare - . Oggi nel calcio moderno si attacca e si difende, oggi conta essere squadra".

Gasperini: "La fascia va a chi ha più presenze"

L'ex tecnico dell'Atalanta è tornato a rispondere sulle condizioni del giocatore in occasione della conferenza stampa di lunedì 4, dichiarando inoltre come la fascia di capitano sarà assegnata ai giocatori con più presenze. Ovvero Stephan El Shaarawy (320), Bryan Cristante (318), e Gianluca Mancini (274): quest'ultimo preceduto dalle 316 presenze di Pellegrini: "Lorenzo è ancora fermo, ma ha ricominciato ad allenarsi. È rimasto a Roma proprio per iniziare la sua preparazione. La fascia di capitano? Non c’è questo problema. Ho sempre dato la fascia a chi ha più presenze in squadra. Non ci sono altre gerarchie". Nato nella Capitale e cresciuto nelle giovanili della Roma, Pellegrini ha esordito in prima squadra nel marzo 2015. Da allora, il centrocampista ha accumulato 319 presenze complessive con un bilancio di 55 reti e 59 assist. Nel suo curriculum, anche le due stagioni al Sassuolo, a cui è stato ceduto a titolo definitivo nel 2015 prima di tornare a Trigoria e indossare la maglia numero 7 appartenuta a Bruno Conti. Nel suo palmares, la Conference League conquistata in finale contro il Feyenoord nel 2022.

Gasperini: "Dybala da controllare"

In conferenza, Gasperini ha risposto anche sulel condizioni di Dybala: "Paulo è qui e sta facendo differenziato, sta recuperando dal suo intervento. È una situazione da controllare, speriamo che la prossima settimana quando torneremo si potrà unire al gruppo". E ancora: "Quanti giocatori mancano? Dipende cosa vogliamo fare. Il punto è che qualche ruolo va completato e poi tutto sarà in base a quanto saremo forti davanti. Lì determineremo quanto sarà forte la squadra. La squadra sta prendendo una sua fisionomia, speriamo in qualcuno per completare e rinforzare la rosa. Per essere forti in avanti, tutte le squadre spendono tutti grandi cifre per gli attaccanti. Il reparto offensivo è quello più cercato e più costoso. Le squadre con i giocatori forti in attacco sono più competitive. Dovbyk? È stato pagato una bella cifra. Ha dimostrato di essere un centravanti di valore, ha fatto i suoi gol. Stiamo lavorando per migliorare alcune sue lacune, come la capacità di essere in gioco. Non deve essere troppo in anticipo o troppo in ritardo, è come nella musica: se sei fuori tempo, è un problema".