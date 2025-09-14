Gasperini e il ko Roma: "Dybala come Soulé, le condizioni. Con queste temperature..."

"Non siamo riusciti a essere particolarmente pericolosi nel primo tempo. La partita è stata condizionata da un gol evitabile" . Queste le parole di Gian Piero Gasperini , intervenuto al termine della sifda tra Roma e Torino che ha visto i giallorossi arrendersi al gol di Giovanni Simeone - prima marcatura granata in campionato - alla terza giornata di Serie A. Paulo Dybala e compagni mancano dunque l'aggancio a Juve e Napoli rimanendo a quota 6 punti (le formazioni di Igor Tudor e Antonio Conte hanno superato rispettivamente Inter e Fiorentina nell'anticipo di sabato 13). La prossima giornata, la Roma sarà impegnati nel derby contro i biancocelesti di Maurizio Sarri in programma alle ore 12.30 di domenica 21 settembre: a seguire il debutto in Europa League sul campo del Nizza.

Gasperini: "Problema fisico per Dybala"

Queste il commento del tecnico giallorosso, che ha risposto anche sulla sostituzione di Dybala all'intervallo: "Dybala ha avuto un piccolo problema fisico, ha dovuto fermarsi, speriamo non sia nulla di importante - ha dichiarato ai microfoni Dazn - . Il tridente leggero era una possibilità. Non siamo riusciti a essere particolarmente pericolosi nel primo tempo. La partita è stata condizionata da un gol evitabile. Le energia con questa temperatura vengono un po' meno e tutto è diventato più difficile. Globalmente non abbiamo fatto una brutta partita, abbiamo tenuto bene il campo. Possiamo velocizzare un po' di più il giro palla. Ci è mancato lo spunto, la capacità d tiro, l'ultimo passaggio, il cross giusto. A queste temperature bisogna stare attenti a non subire gol perché le energie vengono meno. Dybala ha fatto molto bene nel primo tempo. Lui e Soulé sono stati molto attivi. Ha fatto bene a sinistra e al centro. Può fare bene in tutte le zone del campo. La sua assenza pesa per noi, speriamo non sia nulla di importante. Paradossalmente, perdendo questa gara, saremo chiamati ad alzare ancora di più la tensione e l'attenzione. Per la prima ci saremo tutti. Dobbiamo preparare il derby e arrivare pronti nel modo migliore".