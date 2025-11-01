Gasperini e il siparietto a Trigoria: un gatto interrompe la conferenza, Gian Piero reagisce così

Milan-Roma è il big match della decima giornata di Serie A, che vedrà sfidarsi due grandi allenatori come Allegri e Gasperini . Se da una parte la conferenza stampa alla vigilia di Max ha toccato argomenti importanti, dagli obiettivi fino a Dybala e Soulè , dall'altra quella di Gian Piero è stata invece fermata da un ospite inatteso . L'allenatore giallorosso, infatti, ha interrotto a metà un discorso perchè un gatto in sala stampa ha iniziato a miagolare .

Roma, Gasperini e il gatto in conferenza stampa: il simpatico siparietto

Miaaaao, miaaaao. Riguardando le immagini, lo stupore negli occhi di Gasperini e il sorriso in faccia dicono tutto. Mentre l'allenatore giallorosso stava rispondendo a una domanda, un gatto è entrato in sala stampa a Trigoria e ha iniziato a miagolare, interrompendo la conferenza. "Mitico, che forte. Dov'è?", ha detto Gian Piero ridendo. Lo staff giallorosso è subito intervenuto per prendere e portare via il simpatico intruso, ma l'operazione si è rivelata più difficile del previsto. Una volta allontanato il gatto, la conferenza è poi continuata come da programma.

Ex Juve, le parole di Gasp su Dybala e Soulè

Tra i vari argomenti toccati da Gasperini in conferenza stampa non sono mancate delle domande sugli ex Juve Dybala e Soulè: "I problemi di Paulo sono sempre stati gli infortuni, soprattutto di recente. Altrimenti lui ha tutte le qualità, non solo tecniche ma anche di tiro e non solo. Prima c'erano dei momenti in cui si doveva allenare meno perché aveva sempre qualche problema. Adesso ha superato, anche psicologicamente, le sue difficoltà e si sta allenando bene. C'è bisogno solamente di continuità. Non è così vecchio e i giocatori ben allenati possono giocare anche più avanti negli anni. Soulè? Penso che stia facendo bene. È quello che sta giocando di più. Le sue prestazioni sono sempre di livello".

