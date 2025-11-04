Dybala infortunato, c'è lesione: l'esito degli esami Roma, quali partite salterà

Gian Piero Gasperini lo aveva detto subito, al triplice fischio di Milan-Roma dopo il ko di misura contro i rossoneri. "La notiza più brutta non è l'errore dal dischetto di Dybala, ma il suo infortunio ". La Joya si è fatto male calciando dagli 11 metri a San Siro, con una doppia beffa: la parata di Maignan e il problema fisico rimediato al momento del tiro. Per i giallorossi non arrivano buonissime notizie sulle sue condizioni.

Roma, Dybala infortunato: le condizioni

Dybala ha rimediato la lesione di medio grado del bicipite femorale sinistro. Rientrano in campo ad inizio ottobre, l'attaccante argentino è uscito all'84' della sfida di San Siro contro il Milan, e sarà costretto nuovamente a lasciare i compagni senza il suo apporto. L'ex Juve sarà costretto a stare ai box circa tre settimane, con le sue condizioni che saranno comunque valutate giornalmente.

Oltre a saltare il match di Europa League di questo giovedì contro i Rangers, Dybala sarà indisponibile anche per la sfida con l'Udinese (il 9 novembre all'Olimpico). Da capire dunque in quale partita potrà rientrare: il range di tempo previsto lo potrebbe veder rientrare con la Cremonese allo Zini il 23 novembre subito dopo la sosta, per la sfida europea del 27 in casa contro il Midtjylland o, in caso di maggior zelo da parte del club, per quella successiva di campionato, il 30, al Maradona contro il Napoli di Antonio Conte.