Bailey lascia la Roma: interrotto il prestito, torna all'Aston Villa. Il comunicato

"Preparate i popcorn" , aveva detto all'arrivo a Roma . Purtroppo però l'esperienza di Leon Bailey in giallorosso è terminata dopo appena 6 mesi . L'esperienza dell'esterno giamaicano nella Capitale era iniziata nel peggiore dei modi, con un infortunio al primo allenamento . Il classe 1997 ha quindi saltato buona parte della preparazione estiva, ha avuto a che fare con altri problemi fisici e ha trovato pochissimo spazio. Da qui la decisione da parte della Roma di acquistare due nuovi attaccanti, Malen e Ronio Vaz, e interrompere il prestito di Bailey .

Bailey torna all'Aston Villa: il comunicato della Roma

La notizia era nell'aria da ormai diverse ore ma ora la Roma l'ha ufficializzato con il seguente comunicato: "L’AS Roma comunica l’interruzione del prestito di Leon Bailey. Il calciatore, arrivato in giallorosso nell’estate 2025, tornerà all’Aston Villa di comune accordo con il club inglese. Bailey con la maglia giallorossa ha collezionato 11 presenze. Il Club ringrazia Leon e gli augura il meglio per il futuro".

Bailey, una meteora giamaicana a Roma

Sarebbe potuto essere un rinforzo importante per la Roma di Gasperini, giocatore rapido e tecnico, in grado di creare superiorità numerica e puntare l'uomo. In realtà per via degli infortuni Bailey ha trovato pochissimo spazio: 11 presenze tra tutte le competizioni, appena 317 minuti in campo, 0 gol e 2 assist. Il primo impatto con i tifosi giallorossi in aeroporto era stato ottimo, tra cori e sorrisi. Poi il nulla. Una vera e propria meteora, uno di quei giocatori che passano per il campionato italiano, poi si spengono e se ne vanno senza lasciare il segno.