Gasperini incorona Malen: "Con lui dall'inizio del campionato la Roma avrebbe qualche punto in più"

Finisce con un pareggio tra Napoli e Roma una partita che i campioni d'Italia rischiano di perdere e che riescono a raddrizzare solo nel finale grazie ad Alisson, il brasiliano arrivato a gennaio dallo Sporting Lisbona che spacca la partita e segna il gol del pareggio. I giallorossi, con una doppietta di Malen , al suo quinto gol in cinque partite giocate, si erano portati in vantaggio per due volte, ma alla fine la reazione della squadra di Conte è decisiva e consente al Napoli di allungare a 24 partite l'imbattibilità in campionato del Maradona, con il match terminato 2-2 . Al termine della gara ha parlato ai microfoni di DAZN il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini , il quale ha commentato la prestazione dei suoi nel pareggio subito negli ultimi istanti di gara al Maradona.

Gasperini: "Ottimo approccio alla partita, oggi non era facile"

"Abbiamo avuto un ottimo approccio alla partita, come sempre nel corso di questo campionato. Purtroppo ne usciamo anche stasera con un po' di rammarico. Oggi nel finale è mancata probabilmente un po' di malizia. Noi finiamo spesso le gare con questi ragazzi che devono crescere, mettere minuti e acquisire personalità". Così Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ai microfoni di Dazn dopo il pareggio per 2-2 sul campo del Napoli. Ancora una volta, un Malen assoluto protagonista con una doppietta: "Probabilmente l'avessimo avuto dall'inizio del campionato avremmo qualche punto in più, ma la squadra è in crescita a prescindere. Sono sempre stato straconvinto su di lui, ha le caratteristiche perfette dell'attaccante. Oggi non era facile anche in occasione del rigore contro un portiere come Milinkovic, ma è stato bravo. Se riusciamo a recuperare Dybala e ad avere Soulé in condizioni migliori, si può ancora migliorare".

Malen: "Roma il posto giusto per me e le mie ambizioni"

"Sono dispiaciuto, è stata una bella serata per me, ma quando non vinci non si può essere pienamente soddisfatti". Sono le parole a Dazn di Donyell Malen, attaccante della Roma e autore di una doppietta nel 2-2 contro il Napoli. "Credo che la Roma possa essere il posto giusto per me e le mie ambizioni. Gasperini mi ha spiegato sin da subito in che modo avrei potuto aiutare la squadra e questo mi ha dato fiducia" ha poi concluso il centravanti olandese al termine del match del Maradona.