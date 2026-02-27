Dybala contro la Juve: Roma, le scelte di Gasperini. C’è un grande assente

Meno due al grande scontro diretto per la Champions . Domenica all'Olimpico la Roma ospita la Juve , in un big match con punti pesanti in palio nella corsa al quarto posto. Per la squadra di Gian Piero Gasperini (che intanto è stata sorteggiata contro il Bologna per gli ottavi Europa League ) erano ore di attesa circa le condizioni di alcuni acciaccati, tra cui Paulo Dybala . L'argentino, grande ex della sfida, era infatti in dubbio così come un altro ex, ovvero Matias Soulé , insieme a Mario Hermoso .

Roma-Juve: Dybala c'è. Hermoso e Soulé...

Allenamento mattutino per la Roma, c’era attesa per il test di Dybala circa le sue condizioni fisiche. Un test andato molto bene: per la prima volta infatti l'attaccante si è allenato in gruppo col resto dei compagni. Il responso atletico è stato positivo, con contrasti in una partitella giocata intensiamente. Via libera dunque: la ‘Joya’ sarà tra i convocati giallorossi per la sfida contro la sua ex Juve. L'altro ex, Soulé, invece non ce la fa: sia lui che Hermoso sono costretti a dare forfait.

Entrambi reduci da problemi di pubalgia non saranno a disposizione di Gasperini per la sfida alla Juve. Due brutte notizie per i giallorossi, che però possono consolarsi con il recupero di Dybala, che potrebbe dunque essere al fianco di Malen nello scontro diretto con i bianconeri. Sfida al suo passato per l'argentino, che affronterà per la settima volta da ex: nei sei precedenti in cui è sceso in campo per lui una vittoria, due sconfitte e tre pareggi senza mai andare in gol.