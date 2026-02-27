Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Dybala contro la Juve: Roma, le scelte di Gasperini. C’è un grande assente

Big match all'Olimpico, in palio punti pesanti per la corsa al piazzamento Champions: il responso sulle condizioni della 'Joya' ma non solo
3 min
DybalaRoma JuveSoulé
Dybala contro la Juve: Roma, le scelte di Gasperini. C’è un grande assente © BARTOLETTI
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Meno due al grande scontro diretto per la Champions. Domenica all'Olimpico la Roma ospita la Juve, in un big match con punti pesanti in palio nella corsa al quarto posto. Per la squadra di Gian Piero Gasperini (che intanto è stata sorteggiata contro il Bologna per gli ottavi Europa League) erano ore di attesa circa le condizioni di alcuni acciaccati, tra cui Paulo Dybala. L'argentino, grande ex della sfida, era infatti in dubbio così come un altro ex, ovvero Matias Soulé, insieme a Mario Hermoso.

Roma-Juve: Dybala c'è. Hermoso e Soulé...

Allenamento mattutino per la Roma, c’era attesa per il test di Dybala circa le sue condizioni fisiche. Un test andato molto bene: per la prima volta infatti l'attaccante si è allenato in gruppo col resto dei compagni. Il responso atletico è stato positivo, con contrasti in una partitella giocata intensiamente. Via libera dunque: la ‘Joya’ sarà tra i convocati giallorossi per la sfida contro la sua ex Juve. L'altro ex, Soulé, invece non ce la fa: sia lui che Hermoso sono costretti a dare forfait.

Entrambi reduci da problemi di pubalgia non saranno a disposizione di Gasperini per la sfida alla Juve. Due brutte notizie per i giallorossi, che però possono consolarsi con il recupero di Dybala, che potrebbe dunque essere al fianco di Malen nello scontro diretto con i bianconeri. Sfida al suo passato per l'argentino, che affronterà per la settima volta da ex: nei sei precedenti in cui è sceso in campo per lui una vittoria, due sconfitte e tre pareggi senza mai andare in gol.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS