Dybala contro la Juve: Roma, le scelte di Gasperini. C’è un grande assente

Meno due al grande scontro diretto per la Champions. Domenica all'Olimpico la Roma ospita la Juve, in un big match con punti pesanti in palio nella corsa al quarto posto. Per la squadra di Gian Piero Gasperini (che intanto è stata sorteggiata contro il Bologna per gli ottavi Europa League) erano ore di attesa circa le condizioni di alcuni acciaccati, tra cui Paulo Dybala. L'argentino, grande ex della sfida, era infatti in dubbio così come un altro ex, ovvero Matias Soulé, insieme a Mario Hermoso.
Allenamento mattutino per la Roma, c’era attesa per il test di Dybala circa le sue condizioni fisiche. Un test andato molto bene: per la prima volta infatti l'attaccante si è allenato in gruppo col resto dei compagni. Il responso atletico è stato positivo, con contrasti in una partitella giocata intensiamente. Via libera dunque: la ‘Joya’ sarà tra i convocati giallorossi per la sfida contro la sua ex Juve. L'altro ex, Soulé, invece non ce la fa: sia lui che Hermoso sono costretti a dare forfait.
Entrambi reduci da problemi di pubalgia non saranno a disposizione di Gasperini per la sfida alla Juve. Due brutte notizie per i giallorossi, che però possono consolarsi con il recupero di Dybala, che potrebbe dunque essere al fianco di Malen nello scontro diretto con i bianconeri. Sfida al suo passato per l'argentino, che affronterà per la settima volta da ex: nei sei precedenti in cui è sceso in campo per lui una vittoria, due sconfitte e tre pareggi senza mai andare in gol.