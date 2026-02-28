Non solo Malen: Gasperini punta su Zaragoza-Venturino-Vaz per il decisivo scontro Champions con la Juve

ROMA - Vincere il primo big match dell’anno con la “nuova” Roma. E’ la missione di Gian Piero Gasperini alla vigilia della gara con la Juventus. Non una partita come le altre nonostante valga i soliti tre punti, ma questi avranno un’incidenza maggiore perché la volata per la Champions è cominciata e alla Roma si presenta l’occasione di portarsi a sette punti dai bianconeri inseguitori. Un margine notevole, soprattutto a fronte del ritorno, da qui a poco, dell’Europa League. Ecco allora che Gasp per sfatare il tabù contro le grandi si affiderà al mercato invernale. Da Malen a Zaragoza, passando per Vaz e Venturino. Tutti o quasi avranno un ruolo e intanto ieri hanno ricevuto la ‘benedizione’ dei Friedkin che sul profilo X del proprio gruppo hanno promosso la campagna acquisti giallorossi. “La Roma si rafforza”, hanno scritto, postando una foto dei nuovi. D’altronde gli sforzi fatti per andare incontro alle richieste di Gasperini sono stati tanti, compatibilmente con i paletti del Fair Play Finanziario imposti dall’Uefa. Ma il tecnico ha avuto, soprattutto in attacco, i giocatori chiesti, a cominciare da Malen, capace di segnare cinque reti nelle prime sei partite. Zaragoza, invece, da ultimo arrivato sta alternando cose buone (come l’assist nella gara con il Napoli) ad altre meno, ma Gasperini lo va ripetendo da giorni che serve tempo affinché lo spagnolo possa integrarsi.
Venturino e il sogno da titolare
Nel frattempo le chance le continua ad accumulare, a fronte soprattutto delle defezioni in attacco. E così sarà anche domani sera nella gara contro la Juventus, dove però a gara in corso potrebbe avere le sue chance anche Venturino. Giovanissimo, ma che attraverso le prestazioni si sta conquistando spazio e i complimenti del tecnico. Arrivato dal Genoa e da ‘protetto’ di De Rossi, nell’ultima vittoria contro la Cremonese è entrato dalla panchina spaccando la partita. In settimana, chi lo ha visto allenarsi, parla di un ragazzo col piede sull’acceleratore per provare a convincere Gasp a dargli addirittura una chance da titolare, se non contro i bianconeri, nelle prossime partite. Intanto lui e Vaz rappresentano un investimento per il futuro del club, con il francese che però sta incontrando qualche difficoltà del suo collega. C’è da dire, però, che il cambio di vita dell’ex Marsiglia è stato radicale: nuovi compagni, nuova cultura e nuovo calcio.
Gasp martella tuttti
Non a caso Gasperini tempo fa disse: “Sto cercando di capire come sfruttarlo nell’immediato, ma non c’è dubbio che con il tempo potrà essere il futuro della Roma”. Un futuro che passa anche dalla partita di domani, perché per accelerare il progetto cominciato la scorsa estate, c’è bisogno della Champions League. Un obiettivo ormai dichiarato a Trigoria e per bocca dell’allenatore. Proprietà e dirigenza, conoscendo la piazza, avevano provato con l’approccio low profile, ma a darsi ulteriori pressioni è stato Gaspesini stesso. In fin dei conti lo ha detto anche lui, la Champions gli manca e gli sarà mancata ancora di più vedendo la partita della sua Atalanta contro il Dortmund. E così ora vuole tornare a giocarla, già dalla prossima stagione. Per questo a gennaio ha martellato tutti affinché la rosa venisse migliorata per arrivare tra le prime quattro. E ora a quegli stessi giocatori chiede di battere la Juve per il primo set point dell’anno.
ROMA - Vincere il primo big match dell’anno con la “nuova” Roma. E’ la missione di Gian Piero Gasperini alla vigilia della gara con la Juventus. Non una partita come le altre nonostante valga i soliti tre punti, ma questi avranno un’incidenza maggiore perché la volata per la Champions è cominciata e alla Roma si presenta l’occasione di portarsi a sette punti dai bianconeri inseguitori. Un margine notevole, soprattutto a fronte del ritorno, da qui a poco, dell’Europa League. Ecco allora che Gasp per sfatare il tabù contro le grandi si affiderà al mercato invernale. Da Malen a Zaragoza, passando per Vaz e Venturino. Tutti o quasi avranno un ruolo e intanto ieri hanno ricevuto la ‘benedizione’ dei Friedkin che sul profilo X del proprio gruppo hanno promosso la campagna acquisti giallorossi. “La Roma si rafforza”, hanno scritto, postando una foto dei nuovi. D’altronde gli sforzi fatti per andare incontro alle richieste di Gasperini sono stati tanti, compatibilmente con i paletti del Fair Play Finanziario imposti dall’Uefa. Ma il tecnico ha avuto, soprattutto in attacco, i giocatori chiesti, a cominciare da Malen, capace di segnare cinque reti nelle prime sei partite. Zaragoza, invece, da ultimo arrivato sta alternando cose buone (come l’assist nella gara con il Napoli) ad altre meno, ma Gasperini lo va ripetendo da giorni che serve tempo affinché lo spagnolo possa integrarsi.
Venturino e il sogno da titolare
Nel frattempo le chance le continua ad accumulare, a fronte soprattutto delle defezioni in attacco. E così sarà anche domani sera nella gara contro la Juventus, dove però a gara in corso potrebbe avere le sue chance anche Venturino. Giovanissimo, ma che attraverso le prestazioni si sta conquistando spazio e i complimenti del tecnico. Arrivato dal Genoa e da ‘protetto’ di De Rossi, nell’ultima vittoria contro la Cremonese è entrato dalla panchina spaccando la partita. In settimana, chi lo ha visto allenarsi, parla di un ragazzo col piede sull’acceleratore per provare a convincere Gasp a dargli addirittura una chance da titolare, se non contro i bianconeri, nelle prossime partite. Intanto lui e Vaz rappresentano un investimento per il futuro del club, con il francese che però sta incontrando qualche difficoltà del suo collega. C’è da dire, però, che il cambio di vita dell’ex Marsiglia è stato radicale: nuovi compagni, nuova cultura e nuovo calcio.