Non solo Malen: Gasperini punta su Zaragoza-Venturino-Vaz per il decisivo scontro Champions con la Juve

ROMA - Vincere il primo big match dell’anno con la “nuova” Roma. E’ la missione di Gian Piero Gasperini alla vigilia della gara con la Juventus. Non una partita come le altre nonostante valga i soliti tre punti, ma questi avranno un’incidenza maggiore perché la volata per la Champions è cominciata e alla Roma si presenta l’occasione di portarsi a sette punti dai bianconeri inseguitori. Un margine notevole, soprattutto a fronte del ritorno, da qui a poco, dell’Europa League. Ecco allora che Gasp per sfatare il tabù contro le grandi si affiderà al mercato invernale. Da Malen a Zaragoza, passando per Vaz e Venturino. Tutti o quasi avranno un ruolo e intanto ieri hanno ricevuto la ‘benedizione’ dei Friedkin che sul profilo X del proprio gruppo hanno promosso la campagna acquisti giallorossi. “La Roma si rafforza”, hanno scritto, postando una foto dei nuovi. D’altronde gli sforzi fatti per andare incontro alle richieste di Gasperini sono stati tanti, compatibilmente con i paletti del Fair Play Finanziario imposti dall’Uefa. Ma il tecnico ha avuto, soprattutto in attacco, i giocatori chiesti, a cominciare da Malen, capace di segnare cinque reti nelle prime sei partite. Zaragoza, invece, da ultimo arrivato sta alternando cose buone (come l’assist nella gara con il Napoli) ad altre meno, ma Gasperini lo va ripetendo da giorni che serve tempo affinché lo spagnolo possa integrarsi.