Roma, Soulé lavora ancora a parte: out contro il Bologna, i tempi di recupero. Dybala e Dovbyk...

La Roma deve ancora rinunciare a Matias Soulè a causa della pubalgia che ha costretto l'argentino a saltare le ultime tre partite di campionato. L'attaccante ha svolto un lavoro differenziato in campo anche nella seduta pomeridiana odierna e salterà quindi la gara di andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Bologna, in programma giovedì alle 18:45 al Dall'Ara. Difficile che l'ex Juve e Frosinone recuperi in tempo per la sfida di campionato a Como di domenica (ore 18) o per il match di ritorno con i rossoblù fissato per giovedì 19 marzo (ore 21) all'Olimpico. Ad oggi l'obiettivo dello staff tecnico è avere Soulè a disposizione per la sfida casalinga di domenica 22 marzo (ore 18) contro il Lecce.