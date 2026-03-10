Roma, Soulé lavora ancora a parte: out contro il Bologna, i tempi di recupero. Dybala e Dovbyk...

La Roma deve ancora rinunciare a Matias Soulè a causa della pubalgia che ha costretto l'argentino a saltare le ultime tre partite di campionato. L'attaccante ha svolto un lavoro differenziato in campo anche nella seduta pomeridiana odierna e salterà quindi la gara di andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Bologna, in programma giovedì alle 18:45 al Dall'Ara. Difficile che l'ex Juve e Frosinone recuperi in tempo per la sfida di campionato a Como di domenica (ore 18) o per il match di ritorno con i rossoblù fissato per giovedì 19 marzo (ore 21) all'Olimpico. Ad oggi l'obiettivo dello staff tecnico è avere Soulè a disposizione per la sfida casalinga di domenica 22 marzo (ore 18) contro il Lecce.
Le condizioni di Dybala e Dovbyk
Prosegue intanto il lavoro in fisioterapia di Paulo Dybala (lesione parziale del menisco esterno) e Artem Dovbyk (lesione miotendinea alla coscia sinistra). Pienamente recuperato invece Mario Hermoso, pronto ad aggiungersi ad una difesa che al Dall'Ara sarà orfana dello squalificato Gianluca Mancini. Domani, alla vigilia della sfida europea, la squadra svolgerà la rifinitura alle 14:45 a Trigoria. Alle 19:15 Gian Piero Gasperini e un calciatore parleranno in conferenza stampa al Dall'Ara.