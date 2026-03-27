Inter-Roma a rischio per un titolarissimo di Gasperini: via dalla nazionale per infortunio

ROMA - Pausa Nazionali poco fortunata per la Roma di Gasperini: Wesley ha lasciato il ritiro del Brasile causa infortunio. In occasione dell'amichevole giocata negli Stati Uniti (Foxboro, Boston) e persa dal Brasile per 2-1 contro la Francia, l'esterno giallorosso è stato costretto a lasciare la partita al 71' (per Ibanez) a causa di un infortunio di natura muscolare. Dopo aver svolto i primi esami, Wesley ha lasciato il ritiro e fatto ritorno in Italia dove nei prossimi giorni si sottoporrà ad ulteriori esami per capire l'entità dell'infortunio. Un duro colpo per Gasperini in ottica del big match di Pasqua a San Siro contro l'Inter. Giallorossi che continuano quindi ad avere gravi problemi d'infermeria dove fermi ci sono già: Dovbyk, Ferguson, Dybala, Soulé e Koné.