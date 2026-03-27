Inter-Roma a rischio per un titolarissimo di Gasperini: via dalla nazionale per infortunio

ROMA - Pausa Nazionali poco fortunata per la Roma di Gasperini: Wesley ha lasciato il ritiro del Brasile causa infortunio. In occasione dell'amichevole giocata negli Stati Uniti (Foxboro, Boston) e persa dal Brasile per 2-1 contro la Francia, l'esterno giallorosso è stato costretto a lasciare la partita al 71' (per Ibanez) a causa di un infortunio di natura muscolare. Dopo aver svolto i primi esami, Wesley ha lasciato il ritiro e fatto ritorno in Italia dove nei prossimi giorni si sottoporrà ad ulteriori esami per capire l'entità dell'infortunio. Un duro colpo per Gasperini in ottica del big match di Pasqua a San Siro contro l'Inter. Giallorossi che continuano quindi ad avere gravi problemi d'infermeria dove fermi ci sono già: Dovbyk, Ferguson, Dybala, Soulé e Koné.
Il comunicato della Selecao
"Raphinha e Wesley sono stati esclusi dalla rosa dal commissario tecnico Carlo Ancelotti. Entrambi hanno avvertito dolore alla parte posteriore della coscia destra durante la partita contro la Francia.Gli atleti si sono sottoposti a esami di diagnostica per immagini che hanno confermato lesioni muscolari. I giocatori hanno ricevuto l'autorizzazione a proseguire le cure. Nessun altro atleta verrà convocato per sostituirli".