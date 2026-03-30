Infortunio Wesley, c'è lesione: altro guaio per Gasperini e la Roma. I tempi di recupero

Più passano le partite e più i punti diventano pesanti, soprattutto se in palio c'è l'accesso alla Champions League . Lo sa bene la Roma , al momento a pari punti con la Juve e a meno tre dal Como. La prossima sfida sarà subito molto delicata per i giallorossi, visto che affronteranno l' Inter a San Siro , mentre i bianconeri se la vedranno in casa con il Genoa e la squadra di Fabregas fuoricasa a Udine. E Gasperini dovrà tenere conto anche di una serie di infortuni, l'ultimo quello di Wesley con il Brasile . E dopo la risonanza magnetica non sono arrivate belle notizie.

Wesley, l'esito dell'infortunio

Prosegue l’emergenza in infermeria per la Roma. Dopo l’infortunio rimediato con la nazionale brasiliana, Wesley si è sottoposto a risonanza magnetica ed ecografia: gli esami hanno evidenziato una lesione muscolo-tendinea al bicipite femorale destro. I tempi di recupero per l’esterno giallorosso sono stimati in circa quattro settimane. Un duro colpo per Gasperini, che in stagione sta puntando molto sul brasiliano. Un altro top ai box dopo Koné. Al contrario Soulé è pronto a rientrare. Al posto dell'esterno sudamericano probabilmente il tecnico punterà su Rensch o Angelino, rientrato dopo il lungo stop. Ma quante partite salterà Wesley?

Le partite che salterà Wesley

ll prossimo mese sarà cruciale per l'obiettivo della Roma, uscita dall'Europa League e dalla Coppa Italia, e con il solo quarto posto come unico traguardo. E nelle prossime quattro settimane, i giallorossi dovranno sfidare l'Inter a San Siro, il Pisa, l'Atalanta all'Olimpico e il Bologna fuoricasa. Tutte partite a cui non prenderà parte Wesley. Potrebbe farcela per il match contro la Fiorentina, ma sarà da valutare in base alle condizioni di recupero, altrimenti contro il Parma. Un mese senza un punto di riferimento per Gasperini, che sarà chiamato a trovare altre soluzioni.