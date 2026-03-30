Roma, Soulé e una Champions da recuperare tra Como e Juve: Inter e infortuni nell'uovo di Gasperini

Matias Soulé continua a lavorare senza sosta, anche nei giorni di riposo concessi alla Roma da Gasperini. E mentre tutti sono lontani dal centro sportivo, chi perché impegnato con le nazionali, chi ad approfittare di un po’ di relax, l’argentino, invece, sta facendo di tutto (camera iperbarica compresa) per presentarsi a Pasqua a San Siro. La storia è ormai nota: la sua ultima partita risale al 2-2 con il Napoli, poi la pubalgia che lo ha tenuto fermo nelle successive sette partite, cinque di campionato e le due con il Bologna di Europa League. All’inizio si pensava potesse esser un semplice problema di gestione, dunque che sarebbe bastato far riposare il calciatore che mai come quest’anno si era ritrovato a essere un titolare inamovibile, salvo poi doversi ricredere. La pubalgia, infatti, è stata più grave del previsto, con annesse conseguenze sul rendimento della squadra. E i risultati si stavano vedendo perché fino all’avvento di Malen, era Soulé il migliore della rosa, anche in termini di numeri con sette reti e altrettanti assist. Con lui in campo la differenza è sostanziale e anche qui a parlare sono le statistiche, perché quando ha giocato la media punti è stata di 1,88 a partita. Calata drasticamente, invece, in sua assenza (1,40).