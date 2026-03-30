Roma, Soulé e una Champions da recuperare tra Como e Juve: Inter e infortuni nell'uovo di Gasperini

Matias Soulé continua a lavorare senza sosta, anche nei giorni di riposo concessi alla Roma da Gasperini. E mentre tutti sono lontani dal centro sportivo, chi perché impegnato con le nazionali, chi ad approfittare di un po’ di relax, l’argentino, invece, sta facendo di tutto (camera iperbarica compresa) per presentarsi a Pasqua a San Siro. La storia è ormai nota: la sua ultima partita risale al 2-2 con il Napoli, poi la pubalgia che lo ha tenuto fermo nelle successive sette partite, cinque di campionato e le due con il Bologna di Europa League. All’inizio si pensava potesse esser un semplice problema di gestione, dunque che sarebbe bastato far riposare il calciatore che mai come quest’anno si era ritrovato a essere un titolare inamovibile, salvo poi doversi ricredere. La pubalgia, infatti, è stata più grave del previsto, con annesse conseguenze sul rendimento della squadra. E i risultati si stavano vedendo perché fino all’avvento di Malen, era Soulé il migliore della rosa, anche in termini di numeri con sette reti e altrettanti assist. Con lui in campo la differenza è sostanziale e anche qui a parlare sono le statistiche, perché quando ha giocato la media punti è stata di 1,88 a partita. Calata drasticamente, invece, in sua assenza (1,40).
Soulé vicino al rientro, ma quel dolore...
Anche per questo Gasperini, coadiuvato da staff atletico e medico, sta facendo il possibile per recuperarlo in vista della ripresa del campionato. Non fosse solo che nell’uovo di Pasqua giallorosso è presente l’Inter, non certo la più comoda delle sfide, soprattutto ora che la Roma è scivolata fuori dalla prime quattro posizioni. E così l’imperativo è vincere per restare in scia al Como, avanti di tre punti e vera e propria pretendente, insieme alla Juventus, nella corsa alla Champions. Nel frattempo da Trigoria, però, arrivano segnali contrastanti, perché se da una parte Soulé è tornato a lavore con il gruppo, alzando progressivamente i carichi di lavoro, dall’altra continua ad avvertire un leggero dolore...
Gasperini, la lunga lista di infortunati con cui fare i conti
I prossimi giorni sono quelli nei quali si scioglieranno le riserve, ma intanto Gasperini deve proseguire a fare i conti con una rosa ancora falcidiata dagli infortuni, vedi Koné, Dybala, Dovbyk e Ferguson. E se per l’irlandese la stagione è finita, per gli altri servirà ancora tempo e a loro si aggiunge anche Wesley, fermatosi durante il suo impegno con il Brasile. La speranza, una volta visitato a Trigoria, è che il problema muscolare possa esser di entità inferiore al previsto e l’ultimo di una seconda parte di stagione minata dagli infortuni. Perché nonostante tutto, come detto, la Champions League è distante appena tre punti e le partite rimaste consentono alla Roma di poter credere nel raggiungimento di un obiettivo dichiarato dal proprio allenatore.
Roma, obiettivo Champions: s'inizia dall'Inter
Sicuramente ad aiutare, si fa per dire, i giallorossi ci sarà un calendario meno congestionato, perché da qui al triplice fischio è rimasto solo il campionato, seppur le gare che aspetteranno i giallorossi non saranno delle più comode. A cominciare da domenica a San Siro contro l’Inter e per concludere a Verona. In mezzo, poi, gli altri ostacoli: Pisa, Atalanta, Bologna, Fiorentina, Parma e il derby con la Lazio. Otto gare, per 24 punti a disposizione e un comun denominatore: dare tutto per provare a tornare nella competizione europea più importante. Non riuscirci lascerebbe tanto amaro in bocca in un club che fino alla fine del mercato invernale era stata capace di stazionare stabilmente tra terzo e quarto posto. Poi le idi di marzo sono state fatali o quasi, perché l’Europa League, con l’eliminazione contro il Bologna, non rappresenta più un obiettivo, lasciando alla Roma, la sola via del campionato per tornare in Champions.
Matias Soulé continua a lavorare senza sosta, anche nei giorni di riposo concessi alla Roma da Gasperini. E mentre tutti sono lontani dal centro sportivo, chi perché impegnato con le nazionali, chi ad approfittare di un po’ di relax, l’argentino, invece, sta facendo di tutto (camera iperbarica compresa) per presentarsi a Pasqua a San Siro. La storia è ormai nota: la sua ultima partita risale al 2-2 con il Napoli, poi la pubalgia che lo ha tenuto fermo nelle successive sette partite, cinque di campionato e le due con il Bologna di Europa League. All’inizio si pensava potesse esser un semplice problema di gestione, dunque che sarebbe bastato far riposare il calciatore che mai come quest’anno si era ritrovato a essere un titolare inamovibile, salvo poi doversi ricredere. La pubalgia, infatti, è stata più grave del previsto, con annesse conseguenze sul rendimento della squadra. E i risultati si stavano vedendo perché fino all’avvento di Malen, era Soulé il migliore della rosa, anche in termini di numeri con sette reti e altrettanti assist. Con lui in campo la differenza è sostanziale e anche qui a parlare sono le statistiche, perché quando ha giocato la media punti è stata di 1,88 a partita. Calata drasticamente, invece, in sua assenza (1,40).
Soulé vicino al rientro, ma quel dolore...
Anche per questo Gasperini, coadiuvato da staff atletico e medico, sta facendo il possibile per recuperarlo in vista della ripresa del campionato. Non fosse solo che nell’uovo di Pasqua giallorosso è presente l’Inter, non certo la più comoda delle sfide, soprattutto ora che la Roma è scivolata fuori dalla prime quattro posizioni. E così l’imperativo è vincere per restare in scia al Como, avanti di tre punti e vera e propria pretendente, insieme alla Juventus, nella corsa alla Champions. Nel frattempo da Trigoria, però, arrivano segnali contrastanti, perché se da una parte Soulé è tornato a lavore con il gruppo, alzando progressivamente i carichi di lavoro, dall’altra continua ad avvertire un leggero dolore...