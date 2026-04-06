Roma, piove sul bagnato: Gasperini perde un titolarissimo per la corsa Champions

I Friedkin , da produttori cinematografici, lo definirebbero “ telegraphed ”: un finale già scritto, pronosticabile. La loro Roma, del resto, spesso si è mossa dentro lo stesso copione: scontato, prevedibile. Prima un girone di spessore, poi un altro che riporta a galla la crisi. O viceversa: nella scorsa stagione ci fu una partenza da incubo, seguita poi da una corsa a ritmo scudetto con Ranieri in panchina. Quest'anno cambia l'ordine dei fattori, ma non il risultato: 54 i punti dopo 31 giornate, appena uno in più rispetto al 2025 e uno in meno rispetto al 2024. La Roma meglio non riesce a fare. E soprattutto non riesce a liberarsi di un difetto senza generarne subito un altro. Così, dopo un girone di andata con pochi gol segnati ma una difesa quasi impermeabile, l'arrivo a gennaio di Donyell Malen ha sì risolto il problema offensivo, ma è coinciso con l'apertura di una falla nel reparto arretrato. Sono sedici i gol subiti dagli uomini di Gasperini nel girone di ritorno , ben quattro in più di quelli incassati in tutta l'andata con sette partite ancora da giocare.

Anche Mancini ko

Undici le sconfitte stagionali, una sola in meno, a parità di gare, di quelle rimediate nel 2011-12 con Luis Enrique (poi dimissionario a fine stagione) in panchina. La goleada subita dai giallorossi per 5-2 contro l'Inter a San Siro è l'ennesimo segnale preoccupante: una squadra fragile, che se non si scioglie alla prima mazzata, lo fa alla seconda. “C'è stato sicuramente un calo morale”, ha ammesso Gasperini parlando del 2-1 siglato da Calhanoglu nel finale di primo tempo. Si complica così non solo la lotta Champions, ma anche la corsa europea con l'Atalanta ora a -1. Gli infortuni inoltre non aiutano. La new entry in infermeria è Gianluca Mancini, costretto ad uscire all'intervallo del match di San Siro per un problema all'adduttore. Gli esami strumentali svolti a Pasquetta hanno evidenziato una lesione. Tradotto: 2-3 settimane di stop. L'azzurro salterà sicuramente le gare casalinghe contro Pisa (in programma venerdì) e Atalanta (18 aprile) ed è in forte dubbio per la trasferta di sabato 25 aprile contro il Bologna.

Il punto sugli infortunati

Ai box, oltre ai lungodegenti Dybala e Dovbyk (senza dimenticare Ferguson, che ha già finito la stagione), ci sono anche Wesley e Kone, ma le loro condizioni migliorano. L'esterno brasiliano potrebbe addirittura recuperare in tempo per la prossima sfida contro i toscani, anche se in casa giallorossa prevale la linea della cautela. Quel che è certo è che a Milano Rensch ha deluso, mentre Tsimikas è stato ormai da tempo bocciato. Su quella fascia c'è anche Angelino, giudicato però non ancora pronto per giocare una partita intera dopo il lungo stop. A San Siro la Roma è stata tradita anche da chi di solito rappresenta una certezza: Ndicka è stato il peggiore in campo, Cristante sembra aver sofferto le scorie della delusione azzurra. L'aria di primavera stuzzica la voglia di rivoluzione dei Friedkin.