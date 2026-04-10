Gasperini: "Contro la Juve tiferò Atalanta. Con Ranieri ci vedremo la prossima settimana"

ROMA - La Roma torna a vincere e riaccende la corsa Champions League. I giallorossi, trascinati dalla tripletta di Malen, travolgono il Pisa e per una sera agganciano la Juventus nella lotta ai primi quattro posti. Il commento di Gian Piero Gasperini nel post-partita ai microfoni di Sky Sport: "La partita si è messa bene subito. Non sono mai facili le partite in Serie A. Abbiamo giocato con attenzione, non era facile perché il secondo tempo di Milano aveva lasciato tanta amarezza. Però siamo lì, questi sono 3 punti molto buoni per la nostra classifica".

Incontro con Ranieri

Dopo le parole di Claudio Ranieri nel pre-partita ecco la replica dell'allenatore: "Sull'Atalanta meglio non pronunciarsi, con i giovani hanno fatto cose straordinarie. E i risultati. Risultando competitiva da subito. Sicuramente con Ranieri ci vedremo la prossima settimana, non ci sono mai stati screzi. Sono molto contento del 3-0 stasera e della bella classifica. Domani e dopodomani poi vediamo cosa succederà, dovremo tifare certamente per Atalanta e Inter. Rapporto con Claudio? No, non ce la fate. Io sono molto attento sulla prestazione e sulla partita. Siamo a sei gare dalla fine, è un momento delicato"

Fattore Malen

L'attaccante olandese si sta dimostrando la stella della squadra: "Solo per le squadre in cui ha giocato anni indietro, è uno di valore e con dei mezzi. La parte determinante per convincerlo a venire è stata quella di fargli fare la prima punta, voleva fare quel ruolo. Ed è andata bene a tutti e due, molto per merito suo. Io ero straconvinto, come altre volte mi è capitato, come per esempio con De Ketelaere più avanzato. Questi sono giocatori forti, io non invento niente ma cerco di tirare fuori il meglio"