Salernitana, Inzaghi attacca: “Gol Napoli in fuorigioco di un metro”

Continua il momento buio della Salernitana, che non riesce a cambiare marcia neanche dopo il cambio in panchina. I granata, dopo la sconfitta contro il Napoli nel derby all'Arechi, scivolano ora all'ultimo posto in classifica. Una situazione molto delicata. Ne ha parlato Filippo Inzaghi al termine del match ai microfoni di Dazn, lamentandosi anche del fuorigioco di Olivera prima del gol di Raspadori.