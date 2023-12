Fiorentina-Salernitana anche sul mercato: Inzaghi e il futuro di Dia

Inzaghi: Fiorentina-Salernitana e futuro Dia

Uno dei temi caldi in sala stampa è il futuro di Dia. L'attaccante ha una clausola, e sembrerebbe piacere proprio alla Fiorentina. Sulla possibilità che il classe 1996 approdi in viola nel mese di gennaio, Inzaghi risponde così: "In questo momento non mi interessa nulla, sono concentrato su Firenze, non so neppure se esista il mercato. Sul mercato abbiamo le idee chiare e con la società siamo in piena sintonia: sappiamo ciò che dobbiamo fare, ma non ho voglia di pensare a ciò che sarà. Penso alla mia squadra, abbiamo le potenzialità per fare bene, lo stiamo facendo vedere: bisogna proseguire su questa strada". Sulla partita contro i viola: "Sarà una gara complicata, ma abbiamo tutto per fare una grande prova. Oggi sono rientrati Dia e Tchaouna che si sono allenati per la prima volta con il resto del gruppo, mentre Cabral ha una settimana in più di lavoro nelle gambe. Avere tutta la rosa a disposizione mi permette di avere più scelte e ci dà maggiore consapevolezza. Dobbiamo dimostrare che possiamo giocarcela con tutti a testa alta, avremo tantissimi tifosi al seguito e ci teniamo a fare bene. La Salernitana non ha mai fatto risultato nella sua storia a Firenze ma per fare grandi cose bisogna fare anche cose che non sono mai state fatte". Infine sulle scelte di formazione: "Sceglierò gli uomini migliori per questa partita con la consapevolezza che i cambi sono fondamentali. Può star fuori chiunque l’importante è che quando entrano si fanno trovare pronti come ha dimostrato Bronn nell’ultima gara, dove è stato esemplare".